Analyse Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour

Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 329

Mohammed Fuseini est monté lors des deux dernières minutes de Dender - Union. Pas encore de quoi marquer le match de son empreinte, mais un retour qui veut dire beaucoup pour lui.

Avec le départ de Franjo Ivanovic et les tâtonnements de Promise David ainsi que de Raul Florucz, Mohammed Fuseini aurait eu une belle carte à jouer en première partie de saison. Le petit Ghanéen avait d'ailleurs été d'une aide précieuse dans la dernière ligne droite vers le titre.

Arrivé du Sturm Graz pour deux millions d'euros, il avait marqué trois buts lors des trois derniers matchs des Playoffs. Mais il s'est blessé lors d'un amical contre Feyenoord durant l'intersaison et a mis beaucoup de temps à se remettre.

Monté au jeu contre le Standard, il a ensuite rechuté contre Anderlecht. Sa blessure à la malléole lui a valu une opération. Sur la touche depuis la fin du mois d'août, il a enfin pu faire son retour dans la sélection pour les deux derniers matchs de championnat de 2025 mais n'avait pas pu monter au jeu.

Un profil différent pour David Hubert

"Nous sommes contents de l'avoir de retour, c'est un garçon très positif. J'ai pu voir un jeune gars qui a travaillé de façon acharnée et avec une vraie discipline ces derniers mois. C'est agréable de voir sur le terrain quelqu'un qu'on ne voyait qu'en salle pour faire sa rééducation", avait alors déclaré David Hubert à son sujet.


Cette fois, son travail de l'ombre à l'entraînement a été récompensé par une montée au jeu. Deux minutes seulement, mais une première depuis le mois d'août. De quoi offrir d'autres options à l'Union en pointe. Son poste de prédilection reste numéro neuf, mais il a déjà montré à plusieurs reprises tout ce qu'il pouvait apporter sur un flanc grâce à sa pointe de vitesse et son opportunisme. Il a d'ailleurs été inclus dans la liste européenne, au détriment de Marc Giger. Un renfort pour la deuxième partie de saison qui ne doit rien au mercato.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Solheid - Nainggolan - Mebude

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Solheid - Nainggolan - Mebude

18:20
Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

18:20
Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

18:00
Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union Analyse

Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union

15:20
Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard Interview

Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard

17:40
En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

17:00
"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

17:21
Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

16:40
"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

15:40
Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon Interview

Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon

14:40
Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

16:00
OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

15:04
1
Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

13:40
Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

14:20
"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

14:00
"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

13:00
Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

13:20
Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

12:00
1
📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

12:40
Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

12:20
Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

11:20
Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

11:40
Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

11:00
📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

10:00
L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

10:30
En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

09:30
L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

08:30
Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

09:00
Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

06:20
Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

08:00
Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

07:20
Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

07:40
1
Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé

Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé

06:40
Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

06:00
3
"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ? Réaction

"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ?

23:37
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved