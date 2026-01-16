Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour

Mohammed Fuseini est monté lors des deux dernières minutes de Dender - Union. Pas encore de quoi marquer le match de son empreinte, mais un retour qui veut dire beaucoup pour lui.

Avec le départ de Franjo Ivanovic et les tâtonnements de Promise David ainsi que de Raul Florucz, Mohammed Fuseini aurait eu une belle carte à jouer en première partie de saison. Le petit Ghanéen avait d'ailleurs été d'une aide précieuse dans la dernière ligne droite vers le titre.

Arrivé du Sturm Graz pour deux millions d'euros, il avait marqué trois buts lors des trois derniers matchs des Playoffs. Mais il s'est blessé lors d'un amical contre Feyenoord durant l'intersaison et a mis beaucoup de temps à se remettre.

Monté au jeu contre le Standard, il a ensuite rechuté contre Anderlecht. Sa blessure à la malléole lui a valu une opération. Sur la touche depuis la fin du mois d'août, il a enfin pu faire son retour dans la sélection pour les deux derniers matchs de championnat de 2025 mais n'avait pas pu monter au jeu.

Un profil différent pour David Hubert

"Nous sommes contents de l'avoir de retour, c'est un garçon très positif. J'ai pu voir un jeune gars qui a travaillé de façon acharnée et avec une vraie discipline ces derniers mois. C'est agréable de voir sur le terrain quelqu'un qu'on ne voyait qu'en salle pour faire sa rééducation", avait alors déclaré David Hubert à son sujet.



Cette fois, son travail de l'ombre à l'entraînement a été récompensé par une montée au jeu. Deux minutes seulement, mais une première depuis le mois d'août. De quoi offrir d'autres options à l'Union en pointe. Son poste de prédilection reste numéro neuf, mais il a déjà montré à plusieurs reprises tout ce qu'il pouvait apporter sur un flanc grâce à sa pointe de vitesse et son opportunisme. Il a d'ailleurs été inclus dans la liste européenne, au détriment de Marc Giger. Un renfort pour la deuxième partie de saison qui ne doit rien au mercato.