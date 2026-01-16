Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

Ce samedi, le Bayern affrontera le RB Leipzig pour le compte de la 18e journée de Bundesliga. Vincent Kompany a pris la parole ce vendredi en conférence de presse avant cette rencontre. Le coach belge a annoncé une bonne nouvelle.

Vincent Kompany a confirmé le retour fort probable de Jamal Musiala, absent depuis début juillet en raison d'une fracture du péroné. "Si tout se passe bien aujourd’hui, Jamal sera là demain. C’est formidable pour lui. Concernant Joshua Kimmich, nous prévoyons également un entraînement aujourd’hui. Il pourrait même être titulaire demain", a annoncé le coach belge.

À propos de Jamal Musiala, Vincent Kompany est plus optimiste que jamais : "Il dégage une énergie très positive. En ce moment, même les petites choses sont importantes. On apprécie tout beaucoup plus. Jamal le vit actuellement, tout comme Alphonso Davies. Je veux les protéger tous les deux. La priorité, c’est la réintégration. Ils retrouveront leur niveau d’avant leurs blessures. Quand on joue régulièrement, on garde la forme. Il a eu le temps de se remettre en forme, d’améliorer sa mobilité et sa vitesse. C’est pour ça que les blessures permettent de revenir encore plus fort."

La mauvaise nouvelle de cette semaine pour les Bavarois, c'est la blessure de Konrad Laimer. L'Autrichien souffre d'une blessure au mollet, contractée contre Cologne ce mercredi. Un coup dur pour le Bayern, qui voit son nombre de solutions au poste d'arrière droit se réduire. Les deux autres joueurs qui évoluent à ce poste sont également absents : Josip Stanišić et Sacha Boey.

"Nous avons beaucoup de joueurs blessés au poste d'arrière droit, mais nous avons déjà géré cette situation", relativise l'ancien Diable Rouge. "De nombreux autres joueurs peuvent évoluer à ce poste. En début de saison, nous avions également beaucoup de joueurs blessés au poste d'arrière gauche. Les joueurs manqueront quelques matchs, mais cela aurait pu être pire. Josip Stanišić et Konrad Laimer seront bientôt de retour."

Vincent Kompany prudent avant d'affronter le RB Leipzig

En ce qui concerne l'adversaire du Bayern de ce samedi soir, le RB Leipzig, Vincent Kompany se montre prudent : "Leipzig a une équipe jeune, il est donc possible que tout ne se déroule pas parfaitement lors de ce premier match. Ils nous ont longtemps tenus en échec et ont remporté de nombreux matchs. Beaucoup de leurs joueurs ont bien progressé. Leur entraîneur est également en poste depuis plus longtemps."



"C'est une équipe offensivement redoutable, ce pourrait être un grand match. Ce sera intense, les deux équipes sont capables de marquer. Ce sera très intéressant", conclut-il.