Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ce samedi, le Bayern affrontera le RB Leipzig pour le compte de la 18e journée de Bundesliga. Vincent Kompany a pris la parole ce vendredi en conférence de presse avant cette rencontre. Le coach belge a annoncé une bonne nouvelle.

Vincent Kompany a confirmé le retour fort probable de Jamal Musiala, absent depuis début juillet en raison d'une fracture du péroné. "Si tout se passe bien aujourd’hui, Jamal sera là demain. C’est formidable pour lui. Concernant Joshua Kimmich, nous prévoyons également un entraînement aujourd’hui. Il pourrait même être titulaire demain", a annoncé le coach belge.

À propos de Jamal Musiala, Vincent Kompany est plus optimiste que jamais : "Il dégage une énergie très positive. En ce moment, même les petites choses sont importantes. On apprécie tout beaucoup plus. Jamal le vit actuellement, tout comme Alphonso Davies. Je veux les protéger tous les deux. La priorité, c’est la réintégration. Ils retrouveront leur niveau d’avant leurs blessures. Quand on joue régulièrement, on garde la forme. Il a eu le temps de se remettre en forme, d’améliorer sa mobilité et sa vitesse. C’est pour ça que les blessures permettent de revenir encore plus fort."

La mauvaise nouvelle de cette semaine pour les Bavarois, c'est la blessure de Konrad Laimer. L'Autrichien souffre d'une blessure au mollet, contractée contre Cologne ce mercredi. Un coup dur pour le Bayern, qui voit son nombre de solutions au poste d'arrière droit se réduire. Les deux autres joueurs qui évoluent à ce poste sont également absents : Josip Stanišić et Sacha Boey.

"Nous avons beaucoup de joueurs blessés au poste d'arrière droit, mais nous avons déjà géré cette situation", relativise l'ancien Diable Rouge. "De nombreux autres joueurs peuvent évoluer à ce poste. En début de saison, nous avions également beaucoup de joueurs blessés au poste d'arrière gauche. Les joueurs manqueront quelques matchs, mais cela aurait pu être pire. Josip Stanišić et Konrad Laimer seront bientôt de retour."

Vincent Kompany prudent avant d'affronter le RB Leipzig

En ce qui concerne l'adversaire du Bayern de ce samedi soir, le RB Leipzig, Vincent Kompany se montre prudent : "Leipzig a une équipe jeune, il est donc possible que tout ne se déroule pas parfaitement lors de ce premier match. Ils nous ont longtemps tenus en échec et ont remporté de nombreux matchs. Beaucoup de leurs joueurs ont bien progressé. Leur entraîneur est également en poste depuis plus longtemps."

Lire aussi… Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

"C'est une équipe offensivement redoutable, ce pourrait être un grand match. Ce sera intense, les deux équipes sont capables de marquer. Ce sera très intéressant", conclut-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis RB Leipzig - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (17/01).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
RB Leipzig
Vincent Kompany

Plus de news

Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union Analyse

Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union

15:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Nainggolan - Mirisola - Mebude

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Nainggolan - Mirisola - Mebude

15:04
OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

15:04
Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon Interview

Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon

14:40
"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

14:00
Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

13:40
Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

13:20
"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

13:00
📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

12:40
Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

Coup dur pour Vincent Kompany : le Bayern privé d'un cadre avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

06:20
Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

12:20
Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

11:40
Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

12:00
1
Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

11:20
Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

11:00
L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

10:30
📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

10:00
En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

09:30
Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

09:00
L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

08:30
Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

08:00
Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

07:40
1
Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

07:20
Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé

Westerlo continue de remplir ses poches : un nouveau départ officialisé

06:40
Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

06:00
3
"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ? Réaction

"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ?

23:37
1
"Absolument inacceptable" : Hein Vanhaezebrouck démonte l'arbitrage du match Anderlecht - La Gantoise

"Absolument inacceptable" : Hein Vanhaezebrouck démonte l'arbitrage du match Anderlecht - La Gantoise

23:20
1
La saison de la confirmation : un Diablotin fait craquer le Real Madrid et le Barça

La saison de la confirmation : un Diablotin fait craquer le Real Madrid et le Barça

23:00
Anderlecht fait le strict minimum face à un Gand inoffensif et se hisse en demi-finales

Anderlecht fait le strict minimum face à un Gand inoffensif et se hisse en demi-finales

22:35
Un départ pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge suivi par plusieurs grands clubs

Un départ pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge suivi par plusieurs grands clubs

22:30
Le Standard recrute à tous les postes : un attaquant de Ligue 1 devrait arriver

Le Standard recrute à tous les postes : un attaquant de Ligue 1 devrait arriver

22:00
7
Le nouveau Tzolis ? Le Club de Bruges prêt à miser des millions sur un nouvel attaquant

Le nouveau Tzolis ? Le Club de Bruges prêt à miser des millions sur un nouvel attaquant

21:40
Anthony Vanden Borre était au Lotto Park... pour les adieux d'une autre icône du RSC Anderlecht

Anthony Vanden Borre était au Lotto Park... pour les adieux d'une autre icône du RSC Anderlecht

21:00
"Je suis content d'avoir été attrapé" : un ancien Diable Rouge condamné pour des faits graves

"Je suis content d'avoir été attrapé" : un ancien Diable Rouge condamné pour des faits graves

21:20
1
Des chances de jouer la Coupe du Monde ? Le nouveau coach de Roméo Lavia fait le point

Des chances de jouer la Coupe du Monde ? Le nouveau coach de Roméo Lavia fait le point

20:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 17
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-0 Werder Brême Werder Brême
Hambourg Hambourg Rem Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Wolfsburg Wolfsburg 2-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
RB Leipzig RB Leipzig 2-0 Freiburg Freiburg
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-3 Bayern Munich Bayern Munich
Hoffenheim Hoffenheim 5-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 1-1 Union Berlin Union Berlin
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved