Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union
Photo: © photonews
L'Union Saint-Gilloise a fini 2025 sur les rotules après s'être hissée au sommet du football belge. Le groupe veut désormais repartir de l'avant, de nouvelles forces vives pourraient y contribuer.

La coupure hivernale semble avoir fait beaucoup de bien à l'Union. Après une première partie de saison surchargée, le groupe a enfin pu recharger les batteries. En plus de cette plage de repos tant attendue, le renouveau pourrait aussi passer par l'apparition de quelques nouveaux noms dans l'équipe.

Les cinq joueurs ci-dessous ne bousculeront pas forcément la hiérarchie établie au point de renvoyer une demi-équipe championne de Belgique en titre sur le banc, mais auront certainement une carte à jouer lors des rotations de David Hubert.

Thierno Barry : le défenseur sénégalais est arrivé il y a un an en provenance de Tromsø. Mais jusqu'ici, il n'a guère eu l'occasion de montrer que les 2,55 millions investis en valaient la peine. Comparé à un Marc Giger arrivé en même temps que lui, son acclimatation a nécessité un peu plus de temps.

Avant le match de mercredi à Dender, il n'avait débuté qu'une seule rencontre, c'était déjà en Coupe, sur le terrain de Tubize-Braine. Face à la lanterne rouge de la D1A, il s'est montré à son avantage. Assez mobile malgré sa grande carcasse, Barry s'est montré très rassurant et pourrait avoir une carte à jouer face à Fedde Leysen et Ross Sykes, qui ont montré quelques signes de fébrilité ces derniers mois.

Le noyau de l'Union de plus en plus étoffé

Guilherme Smith : ses prises de balle ont confirmé que le Brésilien avait du football dans les pieds. Lancé par David Hubert en fin d'année civile, il a de quoi faire mal sur le côté gauche avec ses contrôles orientés et ses accélérations sur les premiers matchs.

Comme Ousseynou Niang, le palier à franchir réside dans la suite : éviter les gestes superflus dans le dernier tiers du terrain et soigner son centre. S'il y parvient, il aurait un avantage sur son concurrent sénégalais, assez brouillon cette saison.

Besfort Zeneli : dans l'entrejeu, David Hubert a déjà le choix des armes avec Kamiel Van de Perre, Adem Zorgane, Matias Rasmussen et Rob Schoofs. Mais avec son statut (international suédois, capitaine d'Elfsborg) et ses états de service, il sera très intéressant de surveiller son intégration.  La nouvelle recrue reste sur la meilleure saison de sa carrière (3 buts et 11 assists), avec quelques matchs de choix en Europa League.

Mateo Biondic : un autre nouveau venu tout fraichement recruté. L'attaquant allemand devra sans doute digérer le passage de la quatrième division allemande au haut de tableau de la D1A mais a déjà fait excellente impression à l'entraînement et sort d'une demi-heure prometteuse à Dender, où il a été le premier remplaçant à monter au jeu. Un nouveau phénomène en pointe ?

Mohammed Fuseini : pour terminer, un joueur qui a déjà montré au club ce dont il était capable mais qui a tout d'un renfort pour la deuxième partie de saison. Blessé à la malléole lors de la première partie de saison, il a disputé les dernières minutes du match à Dender, une première pour lui depuis le mois d'août.

David Hubert avait déjà plusieurs profils différents en pointe avec la puissance de Promise David, la spontanéité et le jusqu'au-boutisme dans les duels de Kevin Rodriguez ou la technique en mouvement de Raul Florucz. Il a désormais plus d'explosivité sur les premiers mètres avec Fuseini, dont le retour devrait faire beaucoup de bien.

