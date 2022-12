Philippe Coutinho tord le cou aux rumeurs de départ : "Je suis heureux ici"

Le Brésilien a démenti les informations l'envoyant loin d'Aston Villa.

Arrivé l'hiver dernier à Aston Villa, Coutinho a récemment été cité sur le départ. En nette perte de vitesse, le Brésilien aurait vu son club réclamer un transfert sortant. Les Corinthians ont été cités comme une porte de sortie probable.

Sur son compte Instagram, Coutinho a tenu à mettre les points sur les i. "Ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de rumeurs avec mon nom, mais jusqu'ici tout va bien. Le problème est que certains mensonges ont commencé et je veux clarifier les choses", commence-t-il.

"Jamais et à aucun moment il n'a été question que je demande à quitter le club, surtout que je suis heureux ici, tout comme ma famille. Maintenant que je suis rétabli de ma blessure, ma seule préoccupation est de travailler dur chaque jour pour jouer au plus haut niveau et aider le club et mes coéquipiers à atteindre nos objectifs."