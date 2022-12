Manchester City cale face à Everton

Manchester City a échoué à clôturer son année 2022 par une victoire.

Tout avait pourtant bien commencé pour Manchester City, qui avait pris l'avantage dès la 25e minute via l'inévitable Erling Haaland sur un but dans lequel Kevin De Bruyne était impliqué. Le Belge était aussi impliqué dans un violent accrochage avec Amadou Onana.

En seconde mi-temps, Everton est revenu à la marque sur un but de Demarai Gray (64e). Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. City est deuxième de Premier League, et cale à 4 points de retard sur le leader, Arsenal, qui joue à 18h30 face au Brighton de Trossard.

Les autres résultats de l'après-midi en Premier League :

Bournemouth 0 - 2 Crystal Palace

Fulham 2 - 1 Southampton

Newcastle 0 - 0 Leeds