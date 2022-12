Neymar et Messi: deux atouts qui vont manquer au PSG à Lens

L'un est suspendu, l'autre n'est pas encore revenu de vacances: cela fait deux absents de marque pour le choc du 1er janvier.

Leader de Ligue 1, le PSG débutera l'année dans la chaude ambiance du Stade Felix Bollaert contre son étonnant dauphin, le RC Lens qui accuse désormais un retard de sept points. Les Parisiens ont donc une belle occasion de faire le break en cas de victoire.

Mais ils devront faire sans deux de leurs trois fantastiques: Neymar est suspendu et Lionel Messi n'est pas encore revenu de ses vacances post-Coupe du monde. Des absences "loin d'être anodines" pour Christophe Galtier. "On connaît leur importance dans notre jeu."

Mais Christophe Galtier a confiance en la qualité de son noyau pour faire oublier les absences du Brésilien et de l'Argentin. "Après le match à Strasbourg et la carte rouge de Neymar, on s'est plongé dans la réflexion pour mettre au point notre plan de jeu offensif. (...) J'ai une idée très précise de ce que je vais demander aux joueurs et de comment je vais les positionner."