🎥 Avec un Lois Openda buteur et passeur, le dauphin Lensois fait tomber le Paris Saint-Germain

Des applaudissements pour la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, une ambiance des grands soirs, un Diable Rouge directement impliqué dans deux buts et une victoire Lensoise face au PSG !

Ce dimanche soir, le RC Lens a remporté le duel au sommet de cette Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain (3-1). Dans une ambiance des grands soirs, Kylian Mbappé est applaudi pour sa performance lors de la Coupe du Monde 2022. Lens met les petits plats dans les grands, et cela va très rapidement se ressentir sur la pelouse.

Dès les premiers instants de la rencontre, Przemyslaw Frankowski enflamme encore un petit peu plus Bollaert en ouvrant le score (1-0, 5e). La joie Sang&Or est de courte durée puisque quelques minutes plus tard, Ekitike remet les deux équipes à égalité. Sur le banc depuis plusieurs matches, Lois Openda redonne l'avance aux siens en milieu de première période, bien aidé par la défense très laxiste de Sergio Ramos (2-1, 28e).

Au retour des vestiaires, Lens va poursuivre sa marche en avant et va même s'offrir un troisième but. Sur une superbe talonnade de Lois Openda encore, Claude-Maurice fait le break (3-1, 48e). Malgré les efforts du PSG pour revenir dans la partie, le score n'évoluera plus. Le dauphin lensois prend la mesure du leader parisien et se rapproche à quatre petites unités.