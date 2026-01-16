Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

La Gantoise continue à faire le tri dans son noyau cet hiver, un autre joueur quitte Gand et la Belgique.

Après Vanzeir et Gandelman, un autre joueur quitte le Planet Group Arena. Les Buffalos concluent un nouveau transfert sortant et se séparent Franck Surdez. Le premier cité a été prêté au Cercle, qui a également négocié une option d'achat.

Omri Gandelman a rejoint Lecce pour 3 millions d'euros. Et pour le Suisse, c'est un retour au pays qui a été conclu. Les Buffalos peuvent au passage renflouer leurs caisses après avoir conclu un accord raisonnable ce vendredi.

Retour en Suisse

L'ailier Franck Surdez quitte le club pour un transfert définitif, annonce La Gantoise via ses canaux officiels. Il retourne donc en Suisse et rejoindra le FC Sion, un club de première division dans son pays natal.

Selon certaines sources, Gand toucherait 1,3 million d'euros pour ce transfert. Les Buffalos récupèrent ainsi leur mise.

Somme de transfert initiale récupérée

En janvier 2024, il avait été transféré pour le même montant depuis Neuchâtel Xamax, également en Suisse. Mais l'ailier de 23 ans n'a pas pu répondre aux attentes dans la Jupiler Pro League.





Au total, Surdez a disputé 60 matchs pour le club belge, au cours desquels il a marqué quatre buts et réalisé huit passes décisives. Cette saison, il n'était pas régulièrement sélectionné.