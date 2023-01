🎥 Le Stade Bollaert a montré son respect à Kylian Mbappé après sa Coupe du Monde

Belles images en amont de Lens-PSG ce dimanche : le Stade Bollaert a montré son respect à Kylian Mbappé, vice-champion du monde.

Kylian Mbappé est une figure parfois controversée, mais une chose est sûre : en Équipe de France, il est absolument brillant, et après un titre mondial en 2018, il a encore emmené les Bleus en finale le mois dernier. Le Stade Bollaert de Lens ne s'y est pas trompé, et a montré tout son respect pour son adversaire ce dimanche. Le prénom du joueur a été scandé lors de l'échauffement, et des pancartes "Merci Mbappé" étaient brandies par certains supporters. "J'ai eu des frissons, bravo les Lensois", lance même Thierry Henry, consultant Prime Vidéo.