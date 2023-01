L'Olympique Lyonnais prête un joueur en Eredivisie

Auteur d'une belle moitié de saison en prêt à Villefranche l'an dernier, le jeune joueur va partir de nouveau quelques mois.

Ne figurant pas dans les plans de Laurent Blanc, Florent Sanchez Da Silva (19 ans) part engranger du temps de jeu aux Pays-Bas. Le milieu de terrain est prêté jusqu’à la fin de la saison au club néerlandais du FC Volendam (Eredivisie). ​

«L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d’achat, et jusqu’à la fin de la saison de son milieu de terrain Florent Sanchez Da Silva au club néerlandais du FC Volendam (Eredivisie). Prêté au FC Villefranche (National) lors de la 2ème partie de saison 2021/2022, l’international français U20 s’est distingué cet été lors de l’Euro U19 avec l’Equipe de France (4 matches / 1 but). Florent Sanchez Da Silva, qui a entamé sa 12ème saison au club, avait signé son 1er contrat professionnel en 2020 et demeure lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2025».