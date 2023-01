Cristiano Ronaldo répond aux critiques : "Ce contrat est unique, mais je suis un joueur unique"

Officiellement présenté devant les médias ce mardi, l'attaquant portugais âgé de 37 ans a assumé son choix de rejoindre le club saoudien.

Officiellement présenté devant les médias ce mardi, le nouveau joueur d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo (37 ans) a répondu aux critiques par rapport à son contrat XXL, estimé à 200 millions d'euros par an.

"Je veux donner une nouvelle image au pays et au championnat saoudien. Je suis un joueur unique, j'ai battu tous les records, c'est une bonne opportunité, ce contrat est unique, mais je suis un joueur unique, donc c'est normal. Je suis venu pour gagner, profiter et faire partie du succès du pays puis de sa culture. Je suis à fond avec Al-Nassr. Je veux profiter et jouer au football", a lâché CR7.

”Beaucoup de gens donnent leur opinion mais ils ne connaissent rien au foot. Actuellement, toutes les équipes sont professionnelles, sont prêtes. Il n’y a plus de matchs faciles pour les grandes équipes”, a-t-il expliqué pour faire taire ses détracteurs, “Je prends l’exemple de la Coupe du monde où même les plus petits ont fait de belles choses. Je me fous de ce que les gens disent.”