Chelsea veut-il utiliser Ziyech comme monnaie d'échange ?

Le Marocain ne semble plus avoir d'avenir du côté des Blues, et ce malgré le changement de manager.

Chelsea a proposé Hakim Ziyech à Benfica. Les Blues veulent impliquer le meneur de jeu marocain dans un échange avec Enzo Fernández, qui coûterait plus de 120 millions d'euros.

Benfica et Chelsea négocient depuis plusieurs jours pour le vainqueur de la Coupe du monde Enzo Fernández, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Chelsea veut wtrouver une solution, rapporte Record. Les Londoniens sont prêts à débourser 90 millions d'euros et à envoyer trois joueurs à Lisbonne. Il s'agit de Ziyech, de David Fofana, présenté récemment, et d'Andrey Santos, qui n'a pas encore été officiellement présenté.

Chelsea veut laisser grandir le trio à Benfica pour six mois. Pour l'instant, le projet de Chelsea ne semble pas se concrétiser. Benfica veut à tout prix garder Fernández, 21 ans. Rui Costa reste sur ses positions : Chelsea doit mettre sur la table un minimum de 120 millions d'euros ou il n'y aura pas d'accord.