Sebastiano Esposito de retour ? "J'ai dit que tout le monde repartirait de zéro"

Sebastiano Esposito est officiellement toujours un joueur d'Anderlecht. Cela signifie-t-il que Brian Riemer va lui laisser une seconde chance ?

Le cas Wesley Hoedt pourrait laisser suggérer que Sebastiano Esposito, également écarté du groupe pour manque d'implication et qui avait même quitté la Belgique, ne reviendra pas sur les terrains. Mais alors que Hoedt est tenu à l'écart sur ordre de la direction, et pas sur décision de Brian Riemer, Esposito ne paraît pas logé à la même enseigne.

Ainsi, l'entraîneur du RSC Anderlecht n'a pas écarté un retour de l'attaquant italien. Toujours dans une situation compliquée alors que le Sporting et l'Inter doivent trouver une solution concernant son prêt, Sebastiano Esposito s'entraîne à nouveau avec le groupe A en attendant. "Son seul problème est de redevenir fit. Il n'a pas joué depuis longtemps", pointe Riemer. "Mais pour le reste, j'ai dit dès mon arrivée que tout le monde repartirait de zéro avec moi. Cela s'applique aussi à lui. C'est cependant trop tôt pour dire s'il pourra jouer".

Du renfort en attaque ?

On ne s'attend pas à voir Esposito dans le groupe pour le derby de Bruxelles et, pour être honnête, il paraît peu probable qu'il reste au Lotto Park pour la seconde partie de saison. De quoi imaginer Anderlecht s'activer sur le marché des transferts pour un attaquant au moins.

"Je l'ai déjà dit, je vais me concentrer sur ce que j'ai. Je ne réclame rien. Fabio Silva est un bon attaquant, même s'il marque moins qu'il le souhaiterait récemment", relativise Riemer. "Mario Stroeykens a déjà évolué en pointe et prouvé ses qualités aussi. Nous avons de la qualité, et des joueurs qui doivent encore fleurir. C'est l'un des principes d'Anderlecht".