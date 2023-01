🎥 Thibaut Courtois sauvé par son poteau sur un geste incroyable de Francis Coquelin (vidéo)

Notre pieuvre a échappé à l'un des buts de l'année.

Battu 2-1 à Villarreal, le Real Madrid peut encore s'estimer heureux : avec un peu peu plus de réussite, le score aurait même pu être plus lourd. Dès la quatrième minute, les Madrilènes étaient sauvés par leur poteau sur une déviation tout en finesse et à l'aveugle de Francis Coquelin.

En toute fin de match, c'est Arnaud Danjuma qui a manqué une autre occasion d'alourdir le score en contre-attaque, alors que Thibaut Courtois était monté sur corner et avait ainsi laissé son but vide. Avec cette défaite, le Real laisse l'occasion au Barca de prendre trois points d'avance en tête du classement. Les Catalans se déplacent...à Madrid pour le choc face à l'Atlético demain à 21h.