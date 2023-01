Roberto Martinez reprendra-t-il Cristiano Ronaldo ? Il donne une première réponse

Roberto Martinez est le nouveau sélectionneur du Portugal. Il aura un choix important à faire : continuer avec Cristiano Ronaldo, sur le banc lors du dernier Mondial, ou pas.

L'arrivée de Roberto Martinez à la tête de la Seleçao va le confronter à un dilemme qui va lui rappeler des souvenirs. Le Portugal est en effet à la croisée des chemins entre une génération dorée qui promet beaucoup, et une ère presque révolue représentée par Cristiano Ronaldo (37 ans). On sait que le Catalan n'a pas été des plus révolutionnaires dans ses choix avec la Belgique, mais peut-il changer cette habitude en arrivant dans un nouveau contexte ?

En conférence de presse, Martinez n'a en tout cas pas perdu sa diplomatie. "Je crois que les décisions se prennent sur le terrain. Je ne suis pas un entraîneur qui prend ses décisions derrière un bureau", affirme-t-il lors de son intronisation. "Le premier point sera de faire connaissance avec les joueurs. La liste de 26 joueurs du dernier Mondial est mon point de départ, et Cristiano fait partie de cette liste. Il compte 19 ans de sélection et mérite tout mon respect. Nous allons discuter. À partir de là, en 10 semaines, je tâcherai de construire la meilleure équipe pour aborder les qualifications de l'Euro 2024".