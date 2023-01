Malines dans la course au maintien ? "Janvier et février vont être très importants pour nous"

KV Mechelen zit op en naast het veld in de problemen. De financiële situatie noopt er hen toe om spelers te verkopen en intussen zijn er ook degradatiezorgen. Doelman Yannick Thoelen roept zijn ploegmaats op om een tandje bij te steken.

Le KV Malines a commencé l'année 2023 sur une fausse note en perdant 2-0 à Zulte Waregem. Les inquiétudes concernant la relégation augmentent donc à nouveau Derrière les casernes. "Je ne pense pas que certaines personnes se rendent compte que janvier et février vont être très importants pour nous", a déclaré Yannick Thoelen à l'issue de la rencontre. "Nous n'avons pas commencé le match de façon très précise. Je dois reconnaître le mérite de Rommens, qui a tiré ce coup franc de façon phénoménale. Par la suite, nous avons perdu le fil pendant un certain temps. Nous avons joué sans confiance en nous. Nous avons fait les mauvais choix, même si nous avons un peu rétabli l'équilibre", a confié le remplaçant de Gaëtan Coucke, malade.

"Après la mi-temps, je trouve que leur penalty est léger. J'ai trouvé que la façon dont Vormer est tombé n'était pas très naturelle. Après le match, Gano m'a dit qu'il avait changé de coin au dernier moment. J'ai été un peu malchanceux car j'ai quand même touché la balle. Après, nous avons créé trop peu et fait trop d'erreurs techniques."

Malines s'enfonce de plus en plus. L'écart avec la zone de relégation ne cesse de se réduire. "Nous devons tous nous regarder dans le miroir très rapidement. C'est cinq points sur douze. Je ne pense pas que certaines personnes réalisent que les mois de janvier et février vont être très importants pour nous. Surtout quand on sait que nous jouons encore l'Union, le Club de Bruges, OHL, La Gantoise et Anderlecht lors des cinq derniers matchs de la saison !"

Blessures

Coucke, Bijker, Mrabti, Bolingoli, Ngoy et Vanlerberghe manquaient à l'appel à l'Elindus Arena. "Tous les gars que nous aurions pu utiliser aujourd'hui...", a déclaré Thoelen à ce sujet. "Peut-être que nous devrions commencer à regarder les opportunités sur le marché. Je n'aime pas dire de telles choses, mais il peut être nécessaire à certains moments de se renforcer à certains postes. J'ai confiance en Tim (Matthys, directeur sportif, ndlr) et en son équipe".