Paolo Maldini soutient encore et toujours Charles De Ketelaere : "C'est un investissement sur le long terme"

Charles De Ketelaere était une nouvelle fois titulaire avec le Milan AC en Coupe d'Italie ce mercredi soir. Cependant, l'ancien Brugeois n'a pas du tout convaincu les supporters et les observateurs lors de la défaite de son équipe.

"Je l'ai laissé jouer parce que c'est un joueur important", a déclaré l'entraîneur Stefano Pioli après le match. "Dans un rôle différent que d'habitude, en partie parce que Giroud ne s'est pas beaucoup entraîné depuis la Coupe du monde et ne peut pas toujours jouer tous les trois jours. Il a bien bougé et fait quelques bonnes actions, mais nous devons tous faire mieux."

Le directeur sportif Paolo Maldini a exprimé son soutien. "De Ketelaere a 21 ans. Un jeune joueur que nous avons engagé pour cinq ans. Un investissement à long terme. Je ne comprends pas pourquoi certains appellent un match de coupe en janvier sa dernière bouée de sauvetage. Nous devons être patients avec la jeune génération."

Milan a payé environ 32 millions d'euros plus des bonus pour De Ketelaere, mais pour l'instant, il n'obtient pas grand-chose en retour. En 947 minutes, De Ketelaere n'a pas marqué un seul but et n'a également donné qu'une seule passe décisive.