Premier League: Aston Villa écarte Leeds

Une victoire étriquée et trois points de plus pour Aston Villa en Premier League.

La 19e journée de Premier League s'ouvrait ce vendredi à Villa Park par un duel du ventre mou entre Aston Villa et Leeds. Sans Leander Denconker, suspendu, ce sont les locaux qui ont pris le meilleur départ dans cette rencontre, grâce à une frappe en pleine lucarne de Leon Bailey.

Mais Leeds a rapidement réagi et, sans un superbe réflexe d'Emiliano Martinez juste avant le repos, les Whites seraient revenus au score. Le second but est finalement tombé à l'heure de jeu, des oeuvres d'Emilinao Buendia.

Leeds a réduit le score à la 83e, via Patrick Bamford, mais n'a pas été en mesure d'arracher le point du partage. Aston Villa s'impose (2-1) et revient à hauteur de la dixième place de Chelsea avec 25 points, Leeds pointe en 14e position avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge.