🎥 Premier League : Manchester United renverse Manchester City, Arsenal peut prendre le large !

Trois ans plus tard, Manchester United s'adjuge à nouveau un derby de Manchester...et a peut-être choisi au mieux son moment.

Revoilà United ! Les Red Devils se sont imposés dans un derby de Manchester plus important que jamais, et reviennent ainsi à un petit point seulement de leur grand rival. En grande forme avec désormais 5 victoires consécutives en Premier League (et des qualifications dans les deux Coupes nationales), Manchester United avait rejoint le vestiaire en avance aux points mais pas au tableau d'affichage, contre un City très peu dangereux.

En seconde période, cependant, Manchester City réagissait et finissait par trouver la faille : capitaine, Kevin De Bruyne sonne la charge et délivre un merveilleux assist sur la tête de Jack Grealish (60e, 0-1). La première accélération de KDB aura été la bonne.

0⃣-1⃣ | Le derby est lancé ! 🔥 Trouvé au second poteau après un délicieux centre de De Bruyne 🎯, Grealish ouvre le score ! 💪#PL #PremierLeague #MUNMCI pic.twitter.com/m71xiVPB1h — VOOsport (@VOOsport) January 14, 2023

Manchester United, cependant, se rebiffe : bien aidé par l'entrée très réussie d'Alejandro Garnacho, ManU renversera la situation en quelques minutes. D'abord via Bruno Fernandes, alors que tout City voyait un hors-jeu de Rashford sur la phase (1-1, 78e) ; ensuite sur un excellent service de Garnacho pour Marcus Rashford, au bon endroit dans le petit rectangle (82e, 2-1). Manchester City poussera pour revenir et éviter une très mauvaise opération, mais David De Gea n'aura même pas à s'interposer. Arsenal peut prendre 8 points d'avance sur son plus proche poursuivant, et Manchester United revient dans le dos des Skyblue !