Officiel : Chelsea fait sauter la banque pour Mykhaylo Mudryk

Huit ans de contrat : les Blues ont blindé leur nouvelle pépite.

Alors qu'il semblait promis à Arsenal, Mykhaylo Murdyk a finalement tranché en faveur de Chelsea. Mais pour s'offrir l'ailier ukrainien de 22 ans, les Blues ont dû y mettre le prix : 70 millions dans les poches du Shkhtar Donetsk et un contrat de huit ans pour le wonderkid, auteur de 18 buts en autant de matchs cette saison, dont 3 en phase de groupe de Ligue des Champions.

Forcément, Todd Boehly, le président du club londonnien, n'est pas peu fier de l'accueillir : "Nous sommes ravis d'accueillir Mykhailo à Chelsea. Il s'agit d'un talent très prometteur qui, nous en sommes persuadés, sera un formidable atout pour notre équipe, aujourd'hui et dans les années à venir. Il ajoutera de la profondeur à notre attaque et nous savons qu'il recevra un accueil très chaleureux à Londres". Si les supporters de Chelsea sauront sans nul doute bien le recevoir, cela risque d'être plus chaud du côté d'Arsenal.

Le principal intéressé se veut lui aussi tout sourire : "Je suis très heureux de signer à Chelsea. C'est un grand club, dans un championnat fantastique, et c'est un projet très intéressant pour moi à ce stade de ma carrière. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et j'ai hâte de travailler et d'apprendre sous la direction de Graham Potter et de son équipe". Mudryk va déjà faire face à un grand challenge : celui de redresser l'équipe, actuellement dixième de Premier League. Pas rien pour un ado débarqué du championnat ukrainien mais son prix d'achat va vite faire peser de lourdes attentes sur ses épaules.