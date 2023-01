La ministre des Sports française réclame des sanctions contre les supporters de Montpellier

Suite à ces incidents, les supporters de Montpellier se sont illustrés en affichant plusieurs banderoles à caractère homophobe envers leur équipe.



Ce lundi matin, la ministre des Sports française Amélie Oudéa-Castéra est montée au créneau sur Twitter. Elle a condamné ces actes et réclamé des sanctions envers les personnes à l'origine de ces banderoles. Hervé Martin, adjoint en charge des Sports du maire de Montpellier Michaël Delafosse, a également tenu à condamner ces agissements.

Condamnation la plus ferme de ces images, de ces mots, de ces actes homophobes qui doivent disparaître des enceintes du football et du sport. Leurs auteurs doivent être identifiés, sanctionnés et tenus durablement à l’écart de nos stades. @RomeIsabelle@LFPfr #MHSCFCN pic.twitter.com/t01baWROLM