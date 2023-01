Incroyable : un match de Premier League arrêté à cause d'un évènement insolite

Southampton et Aston Villa disputaient la 41ème minute de jeu lorsque l'arbitre de la rencontre a montré le ciel. Un drône survolait la pelouse durant la rencontre de Premier League. Pour la sécurité des acteurs, le match a été arrêté immédiatement.

A drone enters the match between Southampton and Aston Villa, and the referee stops the match and asks the players to enter the dressing room.



pic.twitter.com/GvpIpjJ8TV