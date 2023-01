Placé en détention provisoire, Danis Alves est renvoyé par son club

Rien ne va plus pour l'ancien joueur du FC Barcelone.

Placé dans un premier temps en détention provisoire suite à une demande de la justice espagnole, Dani Alves se retrouve désormais sans club.

En effet, suite à cette décision judicaire, le club des Pumas, par la voix de son président Leopoldo Silva, a fait le choix de mettre fin au contrat du joueur.

"Avec cette décision, le club réitère son engagement à ne tolérer aucun acte d’aucun membre de notre institution, qui que ce soit, à porter atteinte à l’esprit universitaire et à ses valeurs", a indiqué le président du club.

"Le club de l’Université national est une institution qui promeut le respect, le comportement intègre, digne et professionnel de ses joueurs et joueuses, sur et en dehors du terrain."