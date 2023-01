Un joueur de Brighton s'en prend à Trossard : "On n'a pas besoin de lui"

Le Diable Rouge ne laisse pas un bon souvenir du côté de Brighton.

Le départ de Leandro Trossard de Brighton ne se fait pas amicalement. après avoir été en conflit avec De Zerbi, puis avec le club, il semble que le Diable Rouge se soit fait pas mal d'ennemis. C'est apparement aussi le cas chez les joueurs, puisqu'Adam Lallana, l'ancien de Liverpool, n'ait pas trop apprécié le comportement du neo-Gunners.

Sur Sky Sports, le Britannique n'a pas caché que Trossard n'allait pas lui manquer. "On n'a pas besoin de lui. Il suffit de voir les trois derniers matchs joués sans lui, 5-1, 4-1 et 3-0. Des joueurs peuvent quitter Brighton, mais on a assez de monde pour les remplacer. Nous avons déjà prouvé cela avec les départs de Bissouma, Cucurella, White, Burn, Maupay. On s'adaptera, on s'adapte déjà".