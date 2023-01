Arsenal dompte Manchester United et garde le cap, premières minutes pour Trossard

Un but à la 90e pour une victoire capitale: Arsenal conserve cinq points d'avance en tête de Premier League.

L'aventure démarre fort pour Leandro Trossard avec Arsenal! Monté au jeu à la 82e minute de jeu, le Diable Rouge a participé à la victoire conquise de justesse par les Gunners contre Manchester United, dimanche soir, en Premier League.

La partie avait pourtant mal commencé pour les coéquipiers de Trossard, menés dès la 17e minute de jeu suite à un but de Marcus Rashford. Mais Arsenal a de la ressource et l'a encore prouvé ce soir Edward Nketiah a égalisé sept minutes plus tard et Bakuyo Saka a donné l'avantage à son équipe en début de seconde période.

Cinq points d'avance pour Arsenal

Lisandro Lopez a égalisé six minutes plus tard, mais ce choc, palpitant de bout en bout, a basculé dans les derniers instants. Grâce à un but d'Edward Nketiah à la 90e minute, Arsenal émerge (3-2) et garde le cap.

Malgré un match de retard sur Manchester City, l'équipe de Mikel Arteta conserve cinq unités d'avance sur son premier poursuivant. Manchester United glisse à la quatrième place, avec le même nombre de points que Newcastle, troisième.