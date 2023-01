Benzema, Kroos et Courtois font gagner le Real à Bilbao

Une victoire précieuse pour le Real, qui a souffert sur la pelouse de l'Athletic Bilbao.

Après la victoire du Barça contre Getafe, le Real n'avait pas le droit à l'erreur contre l'Athletic Bilbao. Les Madrilènes ont pu compter sur un très bon Thibaut Courtois pour garder le zéro et ils ont fait la différence grâce à l'inévitbale Karim Benzema, auteur d'un très joli but à la 24e minute.

Dominé en seconde période, le Real a su faire le gros dos et préserver son avantage jusqu'à la 90e minute et le but de la délivrance signé Toni Kroos. Les Merengue s'imposent et reviennent à trois points du Barça, leader de LaLiga, Thibaut Courtois réalise sa deuxième clean sheet de la saison en championnat.