Officiel : Maximo Perrone rejoint Manchester City

Ce lundi, Manchester City a officialisé l'arrivée du milieu de terrain Maximo Perrone (20 ans) en provenance de Vélez Sarsfield. Le jeune talent argentin s'est engagé jusqu'en juin 2028 et rejoindra ses nouveaux coéquipiers après avoir pris part à la Copa America U20 (19 janvier-12 février). Un transfert estimé à 9 millions d'euros.

We’re delighted to have completed the signing of Máximo Perrone from Vélez Sarsfield. The midfielder will join us after the U-20 South American Championship.



Welcome, Máximo! 💙🇦🇷#ManCity