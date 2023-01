Leipzig roule sur Schalke 04, malgré le premier assist de Michael Frey

Titulaire pour la première fois avec Schalke 04, l'attaquant de l'Antwerp s'est illustré, mais ça n'a pas empêché son équipe de prendre l'eau contre Leipzig.

Une victoire spectaculaire de Leipzig pour lancer la semaine en Bundesliga. Le RB Leipzig se déplaçait à Schalke en ouverture de la 17e journée de championnat et n'a pas fait dans le détail. Grâce à un doublé d'André Silva et à des buts de de Benjamin Henrichs et Timo Werner, c'était déjà 0-4 à la pause.

Schalke 04 a réduit l'écart via Soichiro Kozuki, sur un assist de Michael Frey, mais Dani Olmo et Yussuf Poulsen ont donné au score des allures encore plus sévères en fin de rencontre.

Leipzig s'impose largement (1-6) et s'installe provisoirement à la deuxième place, à trois points du Bayern qui joue ce soir contre Cologne, et avec deux points d'avance sur Fribourg, Francfort et l'Union Berlin, qui seront actifs mercredi.