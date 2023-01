La sélection d'Eupen pour le déplacement au Standard

Les Pandas ouvriront le programme de la 23e journée de championnat, vendredi soir, à Sclessin.

Une semaine après le report du match contre Genk et dix jours après le partage arraché de justesse à OHL, l'AS Eupen se déplace chez son voisin liégeois ce vendredi soir. Et il n'y a pas de surprise dans le groupe de 20 joueurs sélectionnés par Edward Still pour ce duel contre le Standard.

Mais une nouvelle tête: arrivé en provenance de Clermont Foot cette semaine, Brandon Baiye figure dans la sélection pour la première fois.