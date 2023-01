Un ancien joueur de Saint-Trond dans le viseur du Barça

Alors que son contrat avec l'Eintracht Francfort expirera en juin prochain, le milieu offensif n'est toujours pas fixé sur son avenir.

Daichi Kamada n'a plus que six mois de contrat avec l’Eintracht Francfort et a longtemps été suivi par le Borussia Dortmund sans véritablement aller plus loin dans les discussions. Ce jeudi, Mundo Deportivo révèle que le Barça aurait à son tour pris la température au sujet du joueur de 26 ans.

Arrivé en 2017 à Francfort, le Japonais a disputé 156 rencontres avec le club allemand, inscrivant 37 buts et délivrant 30 passes décisives.