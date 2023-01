Un ancien entraîneur emblématique raccroche pour raisons de santé

Huub Stevens, 69 ans, n'entraînera plus. Le Néerlandais a annoncé sa retraite, principalement pour raisons de santé.

S'exprimant dans le Kölner Express ce vendredi, le désormais ex-coach Huub Stevens a officialisé sa retraite. "J'aurai 70 ans cette année. Ma carrière d'entraîneur est définitivement terminée. J'ai encore reçu une offre d'un club néerlandais récemment mais je ne peux plus justifier cela auprès de ma famille", affirme-t-il. Stevens avait entamé sa carrière de coach aux Pays-Bas, à la tête du Roda JC, finissant 2e d'Eredivisie en 1995. Il avait également dirigé le PSV Eindhoven en 2008-2009.

"Je n'occuperai pas non plus de rôle administratif. J'ai récemment eu une alerte très claire envoyée par mon corps. J'ai dû être emmené aux urgences après une douleur à la poitrine et les docteurs m'ont diagnostiqué une péricardite", révèle Huub Stevens. "C'était un carton jaune. Et un signe que je dois prendre soin de moi". Stevens était l'entraîneur de Schalke 04 lorsque le club de Gelsenkirchen a remporté la Coupe UEFA en 1997, avec un certain Marc Wilmots en attaque. Il a dirigé les Konigsblauen à plusieurs reprises, dernièrement lors d'un intérim en 2019-2020, son dernier job en date.