Défait à Nice, Lille quitte les places européennes

Les Aiglons reviennent à six longueurs de leur adversaire du jour.

Après la victoire de Lorient contre Rennes ce vendredi, le LOSC avait une belle occasion de revenir à égalité de Monaco et de prendre la 5e place du championnat de France, synonyme de qualification européenne. Pour ce faire, il fallait s'imposer à l'Allianz Riviera de l'OGC Nice.

Dans une rencontre animée au cours de laquelle les gardiens ont été mis à rude épreuve, c'est Gaëtan Laborde qui est parvenu à se mettre en évidence en inscrivant le seul et unique but de celle-ci (34e). Victoire donc pour Nice qui dépasse Clermont et reprend la 8e place, à six longueurs de Lille, qui fait la mauvaise opération de la journée en chutant à la 7e position.