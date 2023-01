Strasbourg et Sels battus par Toulouse, Angers prend l'eau à Brest

Des défaites qui font mal pour Strasbourg et Angers, dimanche après-midi, en Ligue 1.

Matz Sels et Strasbourg sont toujours en danger dans le bas de classement en Ligue 1. Contre Toulouse, privé de Brecht Dejaegere suspendu, les Strasbourgeois devaient s'imposer pour se donner de l'air, ils ont été battus après avoir pourtant eu l'avantage. Kevin Gameiro, qui sera exclu en fin de rencontre, avait ouvert le score pour les locaux, mais Toulouse a pu compter sur Thijs Dallinga pour inscrire un doublé et renverser la tendance (1-2).

Toujours dans le bas de classement, c'est encore plus compliqué pour Angers, qui a subi sa 12e défaite consécutive à Brest (4-0), tandis que Clermont et Nantes n'ont pas réussi à se départager et que Montpellier s'est imposé à Auxerre grâce à un doublé de Stephy Mavididi (0-2).

Au classement, Strasbourg (15 points) est 18e et provisoirement relégable, devant Auxerre (13) et Angers, lanterne rouge avec à peine huit points au compteur.