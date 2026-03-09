La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

Photo: © photonews

La lutte pour le dernier billet pour les Play-offs 1 s'annonce serrée. Marc Degryse s'attend à un suspense jusqu'à la dernière journée.

Selon Degryse, c'est surtout le KRC Genk qui est en difficulté après la défaite contre l'Union Saint-Gilloise et la victoire du Standard de Liège. “La lutte pour la sixième place va se jouer à quitte ou double. Après cette défaite à l'Union et la victoire du Standard, Genk se retrouve soudain dans une mauvaise posture”, explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. 

Genk a touché le fond

L'analyste se montre également critique envers les Limbourgeois. “Genk a de nouveau touché le fond à l'Union. S'ils ne sont pas dans le top 6, leur irrégularité en sera la principale coupable”, tranche-t-il.

Selon Degryse, La Gantoise se retrouvait elle aussi dos au mur, mais a réagi au bon moment. Le KV Malines l'a moins impressionné, manquant selon lui une nouvelle fois le coche. “J'ai entendu l'entraîneur Fred Vanderbiest dire avant la rencontre: ‘C'est la première de nos trois finales.’ Mais souvent, cela joue justement en votre défaveur. Un athlète ne sort le meilleur de lui-même que quand il le faut vraiment", estime le Soulier d'Or. 

Un chef-d’œuvre de Vanderbiest si cela réussit

Degryse estime en outre que Malines manque tout simplement de qualité pour tenir la concurrence à distance. “Si l'on est honnête et qu'on regarde cet effectif, c'est insuffisant pour garder des équipes comme La Gantoise et Genk derrière soi. S'ils y parvenaient, ce serait un véritable chef-d’œuvre de Vanderbiest.”

Lire aussi… Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !
Enfin, Degryse a formulé une réflexion plus large sur le format de la compétition en Belgique. Selon lui, c'est précisément cette lutte qui génère du suspens. “Tôt ou tard, les clubs se rendront compte que le spectacle et l'intensité que nous vivons actuellement dans la lutte pour les play-offs 1 ne pourront jamais être égalés dans un championnat classique sans play-offs", regrette-t-il.

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
