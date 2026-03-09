Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby

L'AC Milan a remporté le derby de Lombardie ce dimanche soir sur la plus petite des marges. Nos deux belges ont disputé les 90 minutes, et Koni De Winter a été brillant.

Pour continuer à y croire dans la course au titre, l'AC Milan n'avait pas le choix : il fallait battre le grand rival intériste, qui comptait 10 points d'avance au classement avant ce derby. C'est chose faite : les Rossoneri ont battu d'une courte tête l'Inter (1-0), et reviennent ainsi à 7 points avec 10 matchs à jouer.

Au coup d'envoi de ce match, comme d'habitude, deux Belges côté Milan : Koni De Winter en défense centrale, et Alexis Saelemaekers sur le flanc droit. Tous deux ont joué les 90 minutes de la rencontre. Le duel entre DiMarco et Saelemaekers a été l'une des clefs du match, forçant l'ex-Mauve à défendre plus souvent qu'il a attaqué.

Koni De Winter, "immense" contre l'Inter

Mais c'est bien Koni De Winter qui a livré un match de haut vol. Antonio Belloni, journaliste italien, n'y va pas par quatre chemins pour qualifier sa prestation : "Somptueux". Le compte fan AC Milan FR, très suivi, a vu quant à lui un De Winter "immense, immense, immense".

Même Koni De Winter immense immense immense — AC Milan - FR (@AC_MilanFR) March 8, 2026

Fatemi dire una cosa: Koni De Winter sontuoso. Crescita pazzesca.



— Antonio Belloni (@AntoBelloni01) March 8, 2026

Le seul but du match a été inscrit à la 35e minute par Pervis Estupiñan. Milan a ensuite tenu le zéro, notamment grâce à Mike Maignan et grâce à des interventions bien senties de Koni De Winter.

Le défenseur central belge sera, à n'en pas douter, dans la sélection de Rudi Garcia. L'absence d'Arthur Theate et le retour récent de Zeno Debast devraient lui permettre de se montrer avec les Diables Rouges, après des premiers matchs assez compliqués.