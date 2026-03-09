José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
José Mourinho a encore été le centre de l'attention lors du derby entre Porto et Benfica. Le coach portugais a dégagé un ballon vers le banc de Porto.
José Mourinho et Benfica sont revenus de loin lors du match face au FC Porto : menés 0-2 par leur grand rival, les Lisboètes sont revenus dans le coup et ont égalisé en fin de rencontre. Après cette égalisation, Mourinho, dépassé par ses émotions, a dégagé un ballon vers le banc adverse.
Un geste malencontreux, assure-t-il, mais qui lui a valu d'être exclu dans la foulée. "Je ne suis pas très bon techniquement, je voulais envoyer le ballon dans la tribune vers nos supporters", affirme Mourinho. " Le quatrième arbitre a été catastrophique pendant tout le match. Et là, voilà qu'il va vers l'arbitre principal pour dire que je l'ai fait exprès".
Une autre altercation a cependant éclaté après ce geste du "Special One" : Mourinho a été pris à parti par Lucho Gonzalez, le T2 du FC Porto. "Il m'a traité 50 fois de traître", dénonce José Mourinho, ancien entraîneur du FC Porto lui-même.
"Moi, je suis un traître? Je suis allé à Porto et j’ai tout donné. Je suis allé à Chelsea et j’ai tout donné. Je suis allé au Real et j’ai tout donné. J’ai donné ma vie pour les clubs dans lesquels je suis allé", clame le Portugais, furieux.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot