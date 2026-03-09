José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

José Mourinho a encore été le centre de l'attention lors du derby entre Porto et Benfica. Le coach portugais a dégagé un ballon vers le banc de Porto.

José Mourinho et Benfica sont revenus de loin lors du match face au FC Porto : menés 0-2 par leur grand rival, les Lisboètes sont revenus dans le coup et ont égalisé en fin de rencontre. Après cette égalisation, Mourinho, dépassé par ses émotions, a dégagé un ballon vers le banc adverse.

Un geste malencontreux, assure-t-il, mais qui lui a valu d'être exclu dans la foulée. "Je ne suis pas très bon techniquement, je voulais envoyer le ballon dans la tribune vers nos supporters", affirme Mourinho. " Le quatrième arbitre a été catastrophique pendant tout le match. Et là, voilà qu'il va vers l'arbitre principal pour dire que je l'ai fait exprès".

Une autre altercation a cependant éclaté après ce geste du "Special One" : Mourinho a été pris à parti par Lucho Gonzalez, le T2 du FC Porto. "Il m'a traité 50 fois de traître", dénonce José Mourinho, ancien entraîneur du FC Porto lui-même.

"Moi, je suis un traître? Je suis allé à Porto et j’ai tout donné. Je suis allé à Chelsea et j’ai tout donné. Je suis allé au Real et j’ai tout donné. J’ai donné ma vie pour les clubs dans lesquels je suis allé", clame le Portugais, furieux.