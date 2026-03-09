José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

José Mourinho a encore été le centre de l'attention lors du derby entre Porto et Benfica. Le coach portugais a dégagé un ballon vers le banc de Porto.

José Mourinho et Benfica sont revenus de loin lors du match face au FC Porto : menés 0-2 par leur grand rival, les Lisboètes sont revenus dans le coup et ont égalisé en fin de rencontre. Après cette égalisation, Mourinho, dépassé par ses émotions, a dégagé un ballon vers le banc adverse.

Un geste malencontreux, assure-t-il, mais qui lui a valu d'être exclu dans la foulée. "Je ne suis pas très bon techniquement, je voulais envoyer le ballon dans la tribune vers nos supporters", affirme Mourinho. " Le quatrième arbitre a été catastrophique pendant tout le match. Et là, voilà qu'il va vers l'arbitre principal pour dire que je l'ai fait exprès". 

Une autre altercation a cependant éclaté après ce geste du "Special One" : Mourinho a été pris à parti par Lucho Gonzalez, le T2 du FC Porto. "Il m'a traité 50 fois de traître", dénonce José Mourinho, ancien entraîneur du FC Porto lui-même.

"Moi, je suis un traître? Je suis allé à Porto et j’ai tout donné. Je suis allé à Chelsea et j’ai tout donné. Je suis allé au Real et j’ai tout donné. J’ai donné ma vie pour les clubs dans lesquels je suis allé", clame le Portugais, furieux. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

14:20
Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

14:00
15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

13:30
Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

13:00
Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

12:30
1
La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

11:40
Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

11:20
Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

11:00
La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

10:30
1
La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

10:01
🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

09:32
Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

09:00
Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !

Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !

08:30
Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

08:00
Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby

Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby

07:40
Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

07:20
"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

07:00
4
🎥 Allô Rudi Garcia ? Plus appelé chez les Diables depuis deux ans, il inscrit un but somptueux en Bundesliga

🎥 Allô Rudi Garcia ? Plus appelé chez les Diables depuis deux ans, il inscrit un but somptueux en Bundesliga

06:30
Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve" Interview

Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve"

06:00
1
Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !" Interview

Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !"

23:20
"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

23:00
3
La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

22:30
🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

22:00
Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte Analyse

Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte

21:20
Son tout premier but depuis le Standard : Kamal Sowah emmène Carl Hoefkens vers un match complètement fou

Son tout premier but depuis le Standard : Kamal Sowah emmène Carl Hoefkens vers un match complètement fou

21:40
Changement gagnant de Wouter Vrancken : Saint-Trond renoue avec la victoire et recolle au Club de Bruges

Changement gagnant de Wouter Vrancken : Saint-Trond renoue avec la victoire et recolle au Club de Bruges

21:15
Officiel : encore le grand chambardement à l'Ajax, un ancien de Pro League reprend les rênes

Officiel : encore le grand chambardement à l'Ajax, un ancien de Pro League reprend les rênes

21:00
Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

20:31
L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"

L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"

20:20
6
Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

20:00
"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

19:30
5
🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

18:55
Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

19:10
Déjà 3-0 à la demi-heure : Seraing s'offre sa plus large victoire de la saison contre les Francs Borains

Déjà 3-0 à la demi-heure : Seraing s'offre sa plus large victoire de la saison contre les Francs Borains

18:40
Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !

Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !

18:20
"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

18:00
4

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved