Changement gagnant de Wouter Vrancken : Saint-Trond renoue avec la victoire et recolle au Club de Bruges

Saint-Trond s'est fait peur mais a tout de même émergé contre le Cercle de Bruges (2-1). De quoi revenir à hauteur du Club de Bruges.

Défait à l'Antwerp le week-end dernier, Saint-Trond espérait bien relever la tête en retrouvant son Stayen. Il y avait en effet un coup à jouer avec le partage du Club de Bruges contre Anderlecht. Mais pour cela, il fallait prendre la mesure d'autres Brugeois, ceux du Cercle.

Et ce sont d'ailleurs les Groen en Zwart qui ont mis le nez à la fenêtre en premier, avec notamment une reprise d'Adewumi repoussée sur la ligne par Loïc Mbe Soh. De quoi donner le ton d'une rencontre agréable : de l'autre côté, Ilias Sebaoui a forcé Warleson à une parade assez spectaculaire en contre.

La balance a fini par peser du côté trudonnaire en milieu de premier acte. Le STVV est passé devant grâce à Arbnor Muja, plus prompt que la défense du Cercle pour exploiter une remise de Taiga Hata (24e, 1-0).

Matsuzawa se la joue supersub

Dos au mur au repos, le Cercle a failli se faire distancer sur un nouveau contre mené par Sebaoui, mais Warleson a encore une fois fait le nécessaire. Saint-Trond s'en est vite mordu les doigts : deux minutes plus tard, les Brugeois égalisaient via Edan Diop, au bon endroit sur un centre d'Adewumi (57e, 1-1).



Sans surprise, la demi-heure a été très ouverte, avec plusieurs occasions de part et d'autre. Mais la logique du classement a fini par être respectée : dans les dix dernières minutes, Kaito Matsuzawa a fait la différence à l'issue d'un beau relais avec Ryotaro Ito (82e, 2-1). Un but qui vaut de l'or pour Saint-Trond : les Canaris renouent avec la victoire et reviennent à hauteur du Club de Bruges à la deuxième place.