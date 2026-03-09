Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

L'OGC Nice a perdu 0-4 à la maison face au Stade Rennais. Les Aiglons sont dans une situation très compliquée en Ligue 1, et Dante Bonfim en a perdu son calme.

Dante Bonfim évolue à l'OGC Nice depuis 10 ans : capitaine des Aiglons, il est donc particulièrement attaché au club et vit très mal la situation actuelle. Nice est en effet 15e de Ligue 1, et peut se féliciter que Metz et Nantes vivent une saison particulièrement catastrophique, ce qui réduit grandement les risques de vraiment devoir lutter pour le maintien.

Toujours est-il que la défaite 0-4 à la maison contre Rennes, l'ex-Rouche l'estime inacceptable. "Cette saison est compliquée. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, maintenant. Il y a beaucoup de fautifs là-dedans", regrette Dante dans des propos relayés par Foot Mercato.

Dante prendra sa retraite en fin de saison

Le Brésilien, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite en fin de saison, espérait certainement vivre une dernière saison plus calme que celle-là. "Ma vie appartient au football. Peu importe l'état de mes genoux, s'ils doivent péter, ils péteront", lâche-t-il.

L'OGC Nice a encore 7 points d'avance sur le premier relégable, mais "il reste neuf batailles", prévient Dante. "Et on ne va pas lâcher".

Depuis son arrivée en 2016, Dante a disputé 323 matchs pour les Aiglons. Avant cela, il avait déjà derrière lui une riche carrière, avec 133 matchs pour le Bayern Munich et, bien sûr, un passage marquant au Standard de Liège (88 matchs).