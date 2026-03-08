Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

La deuxième journée des Playoffs s'est poursuivie ce dimanche avec trois matchs au programme. Petit tour d'horizon des résultats.

Après la victoire de Mons à Virton hier soir, Tubize-Braine était attendu au tournant à Rochefort. les visiteurs ont d'abord été à hauteur de l'enjeu avec une première mi-temps totalement à leur avantage, conclue par un but de l'inévitable Tyron Crame.

Mais la deuxième mi-temps n'a pas été du même acabit. Les Tubiziens ont plié face aux coups de boutoir de leurs adversaires et ont fini par encaisser l’égalisation en fin de rencontre. 1-1, score final : l'étau se resserre en tête de D1 ACFF, où Tubize-Braine et Mons sont désormais à égalité.

Stockay et les U23 de Charleroi font le boulot

En Playdowns, Stockay s'est rassuré en remportant sa première victoire face au SL 16. Yohan Marmot a donné le ton en ouvrant le score dès la neuvième minute. La situation des espoirs du Standard s'est encore compliquée en deuxième mi-temps avec l'exclusion de Darryl Nkulikiyimana dès la reprise.

Les Stockalis en ont profité pour inscrire deux nouveaux buts dans la dernière demi-heure, via Sam Sylla (62e) et Benjamin Van Den Ackerveken (81e). Stockay s'impose donc 3-0 et se donne de l'air. De son côté, le SL 16 reste quatrième de ces Playdowns devant le Crossing Schaerbeek et Namur.



Le Crossing a justement été défait dans le même temps par les U23 du Sporting Charleroi. Les Zébrions ont ouvert le score, mais les Bruxellois ont renversé la situation, avec notamment un petit bijou de Ben Yagan sur coup franc pour faire 2-1. Mais les Carolos n'avaient pas dit leur dernier mot : ils ont à leur tour inscrit deux buts en deuxième mi-temps pour s'imposer 2-3.