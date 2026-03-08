Déjà 3-0 à la demi-heure : Seraing s'offre sa plus large victoire de la saison contre les Francs Borains

Seraing s'est promené face aux Francs Borains (victoire 4-0). La première demi-heure des visiteurs n'était tout simplement pas à la hauteur.

Arnauld Mercier avait été privé de sa première au Pairay par un incendie avant le match prévu il y a deux semaines face à Courtrai, cette entrée en matière à domicile n'a pas déçu. Déjà conforté par sa victoire 0-1 à Lommel le week-end dernier, les Métallos ont commencé fort face aux Francs Borains.

Après trois minutes, la défense boraine était déjà complètement dépassée sur un débordement venu de la gauche. Yannick Pandor a dégagé le ballon comme il pouvait, Abdoulaye Ba a profité du chaos pour ouvrir le score à bout portant (3e, 1-0). Et ce n'était que le début du calvaire pour les visiteurs.

Akpa-Chukwu appuie là où ça fait mal

Au quart d'heure de jeu, Hemsley Akpa-Chukwu a envoyé Dorian Dessoleil au tapis et s'est ensuite chargé de fixer Pandor pour rapidement faire le break (15e, 2-0). Le match était même déjà terminé à la demi-heure : la défense des Francs Borains s'est montrée tout aussi incapable de maîtriser Akpa-Chukwu sur le côté droit, laissant l'attaquant métallo s'offrir un doublé tout en puissance (30e, 3-0).

La messe était dite au Pairay : Seraing a pu se contenter de gérer la rencontre et de miser sur les contres. C'est l'une de ces reconversions qui a fixé le score final à 4-0 en fin de match. Pandor avait pourtant cru écarter le danger, mais Akpa-Chukwu - encore lui - a bien suivi pour s'offrir un triplé.

Seraing s'offre donc sa plus large victoire de la saison et double son adversaire du jour pour se hisser à la treizième place. Du côté des Francs Borains, il y a revanche des questions à se poser après cette véritable déconvenue : l'équipe n'a pas remporté le moindre de ses cinq derniers matchs et a méchamment piqué du nez cette après-midi.

