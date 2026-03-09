Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

L'une des nouveautés assez discrètes au RSC Anderlecht ces dernières semaines, depuis l'arrivée de Jérémy Taravel, est le statut de Mihajlo Ilic.

En l'absence de Marco Kana, c'est donc une défense 100% new look qu'aligne Anderlecht. Ou presque : si Moussa Diarra est bien arrivé cet hiver, Mihajlo Ilic était mis de côté par Besnik Hasi, et de manière générale présenté comme une erreur de casting.

On se demande un peu maintenant comment il a bien pu hériter d'une telle image. Car Ilic, si ce n'est pas un poète, est loin d'être dépassé même face à une équipe comme le Club de Bruges. Bien plus présent physiquement que Lucas Hey, il ne tente rien de fou à la relance, mais ne rate pas de gestes faciles comme le Danois.

Ilic et Diarra ont dépassé Hey

Jérémy Taravel, ex-défenseur lui-même, n'a pas tardé à comprendre que Ilic pouvait apporter quelque chose à cette défense. Hey est désormais relégué sur le banc, et s'il a sauvé ses couleurs au Jan Breydel avec un ballon dégagé sur la ligne, son statut ne risque pas de changer de sitôt.

Car Moussa Diarra semble lui aussi convaincre Taravel, et quand Kana reviendra, on se demande qui de lui ou Ilic en sera victime. Prêté par le Deportivo Alavès, on ne serait pas surpris de voir Diarra rester la saison prochaine car Anderlecht ne doit débourser qu'un peu plus de 2 millions d'euros pour se l'offrir. Une somme raisonnable.

Quant à Mihajlo Ilic, alors qu'on l'annonçait sur le départ aussi vite qu'il était arrivé, il semble lui aussi avoir changé de statut. Mais lui coûtera 6 millions d'euros : si solide soit-il, c'est toujours un peu cher...