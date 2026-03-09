Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges Domenico Tedesco a dû passer la nuit à l'hôpital suite à une grave infection. Il était de retour sur le banc ce weekend.

Plus de peur que de mal pour Domenico Tedesco. Récemment, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, actuellement entraîneur de Fenerbahçe, en Turquie, avait dû prendre du repos. Il souffrait d'une infection grave, avait rapporté le club stambouliote, et avait donc dû être placé en observation à l'hôpital avant la rencontre de mercredi passé contre Gaziantep.

Fort heureusement, Tedesco va désormais beaucoup mieux. Le Germano-Italien était sorti de l'hôpital et présent sur le banc ce week-end pour le match de Fenerbahçe face à Samsunspor.

Fenerbahçe se fait peur pour le retour de Tedesco

Et après deux matchs sans victoire en championnat, Fenerbahçe, actuellement 2e à 4 points du Galatasaray, n'avait plus droit à l'erreur. L'équipe de Tedesco s'est d'ailleurs encore fait une grosse frayeur ce week-end.

Les Stambouliotes étaient en effet menés par Samsunspor, 7e au classement, et n'ont marqué le 2-2 puis le 3-2 que dans les dernières minutes d'un véritable thriller. L'ancien de Pro League Nene Dorgeles a marqué à la 89e, puis Sidiki Chérif a marqué à la 90e+5.

Lire aussi… 🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink ›

Domenico Tedesco fête donc son retour sur le banc du Fener de la meilleure des façons. On ne peut que lui souhaiter de rester en bonne santé désormais.