Son tout premier but depuis le Standard : Kamal Sowah emmène Carl Hoefkens vers un match complètement fou

Le NAC Breda et Feyenoord ont partagé au cours d'un match particulièrement spectaculaire (3-3). L'équipe de Carl Hoefkens avait joliment renversé la situation en première mi-temps.

Aux Pays-Bas, la rengaine est la même depuis quelques mois : le NAC ne mérite pas son avant-dernière place mais ne parvient toujours pas à s'extraire de la zone rouge. Aujourd'hui, l'équipe de Carl Hoefkens a encore montré ce qu'elle avait sous le pied contre Feyenoord.

Les Rotterdammers ont pourtant pris le meilleur départ sur une action impliquant deux anciens du championnat belge, Anis Hadj Moussa (ex-Olympic, Patro) servant l'ouverture du score à Ayase Ueda (ex-Cercle).

Un match à rebondissements

Mais c'est un autre ancien de Pro League qui a remis le NAC à hauteur en milieu de première mi-temps. Sur un corner, Kamal Sowah a inscrit son premier but depuis le 30 septembre 2023. Feyenoord a alors encore repris les devants, mais le NAC a retrourné la sitatuation avec deux buts en six minutes juste avant la pause.

Le stade se délectait encore du 3-2 signé André Ayew que Feyenoord égalisait déjà en début de deuxième acte. Cette fois, c'est Jordan Bos (ex-Westerlo), qui a permis à Ayase Ueda de porter le score à 3-3. L'attaquant japonais en est déjà à 20 buts en 24 matchs d'Eredivisie cette saison.





Le marquoir ne bougera plus : le NAC et Feyenoord se quittent au terme d'un match à six buts, un résultat qui n'arrange finalement personne, sauf le spectateur neutre. Tandis que les troupes de Carl Hoefkens restent dans la zone rouge, les visiteurs sont désormais à 19 points de la première place du PSV.