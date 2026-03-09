La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard

La suite appartient à l'histoire : quand Nathan De Cat débutait avec Anderlecht...face à Eden Hazard
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4336

Nathan De Cat n'en finit pas d'impressionner avec Anderlecht. Mais quelles que soient les hauteurs où sa carrière le mènera, il se souviendra sans doute toujours de ce 26 juin 2024.

Il y a une semaine, Eden Hazard était présent au Lotto Park pour la victoire 5-1 d'Anderlecht contre Louvain. Il avait été marqué par le nouveau doublé de son frère Thorgan, mais aussi par le festival Nathan De Cat. Au-delà de son assist, la next big thing du football belge avait encore montré ce qu'elle avait dans le pied, réussissant notamment un dribble que n'aurait pas renié Eden près du piquet de corner, sur le but annulé de Moussa Diarra.

Hier, De Cat a encore été l'un des grands artisans du partage du Sporting à Bruges. Alors que les circonstances n'étaient guère favorables pour un jeune qui brille surtout balle au pied, le Bruxellois a fait preuve de caractère face à la domination brugeoise et a profité de l'une de ses rares opportunités pour ouvrir le score, d'une frappe en un temps qui a laissé Simon Mignolet sans réaction.

Une action qui sera sans doute encore une fois remontée aux yeux d'Eden Hazard. "Il me semblait bien que ce grand blondinet avait quelque chose", a-t-il dû se dire. Car oui, les deux hommes ont déjà partagé la scène. Ou plutôt, Nathan De Cat est déjà monté sur celle qu'Eden occupait presque à lui seul.

Des débuts de gala

Nous sommes le 26 juin 2024. Quelques heures avant le Belgique - Ukraine qui nous qualifiera par la petite porte pour les huitièmes de finale de l'Euro,  4 000 spectateurs se massent au Stade Leburton pour un match un peu particulier. Tubize-Braine a beau recevoir Anderlecht pour le premier amical de présaison des Mauves, tout le monde n'a d'yeux que pour Eden, qui rechaussait là les crampons pour la première fois depuis l'annonce de la fin de sa carrière.

Alors que le Brainois passe l'avant-match en claquettes (il sera utilisé comme joker en deuxième mi-temps), Anderlecht arrive avec de nombreux jeunes pour cette reprise sous le soleil tubizien. Thorgan Hazard se remettant de sa déchirure du ligament croisé, l'heure est à la découverte de nouveaux visages.

Brian Riemer donne du temps de jeu à quelques promesses comme Ismaël Baouf, Amando Lapage, Devon De Corte, Tristan Degreef, Luca Monticelli, Robbie Ure ou Nunzio Engwanda. Théo Leoni est quant à lui aligné comme arrière gauche.

Roulez jeunesse

Anderlecht n'avait pas tardé à prendre le contrôle, menant rapidement 0-4, avec des buts de Francis Amuzu, Tristan Degreef, Alexis Flips et de l'infortuné gardien local contre son camp. En deuxième mi-temps, le jeune Nathan De Cat, qui n'avait pas encore 16 ans, était monté au jeu.

Avec son numéro 74 dans le dos, sa grande tignasse blonde et ses prises de balle pleines d'audace, De Cat semblait vouloir écrire le début de quelque chose de grand. Mais sa toute première apparition avec l'équipe A d'Anderlecht aura été maintenue dans l'ombre par l'entrée d'Eden Hazard, qui a même réussi à sauver l'honneur de Tubize-Braine en fin de match, devant une foule en délire.

L'histoire retiendra que le jeune De Cat avait notamment accroché son glorieux aîné, qui ne lui en avait pas tenu rigueur. Le Stade Leburton ne savait pas encore que deux talents générationnels du football belge se serraient la main : le nombre de demandes d'autographes et de selfies était assez déséquilibré au coup de sifflet final.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts : alors qu'Eden continue à améliorer son handicap au golf, Nathan est devenu le patron du jeu anderlechtois à l'âge où son adversaire d'un jour pointait le bout de son nez à Lille, avant même l'arrivée de Rudi Garcia. Ce dernier reprendra-t-il De Cat dans son noyau pour la Coupe du Monde ? Cela ne ferait que confirmer la précocité du phénomène. A 17 ans, Nathan De Cat a déjà évolué sous les ordres de cinq entraîneurs en équipe première d'Anderlecht : Brian Riemer, David Hubert, Besnik Hasi, Edward Still et Jérémy Taravel. C'est aussi cela, le football moderne : le talent n'attend pas, les C4 non plus.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

Ibe Hautekiet a vécu deux minutes d'injustice : "Ce n'est pas normal, j'ai vu le maillot de Bates se déchirer"

14:20
Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

Deux matchs pour éviter le pire : un ancien Diable Rouge remplace Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

14:00
Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

Une défense new look pour Anderlecht : et dire qu'on le jugeait trop faible pour le club

12:30
1
15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

15 buts à 18 ans... et un avenir en pointillés ? La RAAL va devoir trancher après la fin de son équipe U23

13:30
Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

Et s'il était là, l'invité surprise des Champions Play-Offs ? "Cela nous plaît d'être les outsiders"

13:00
José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

José Mourinho furieux : "Il m'a traité de traître"

12:00
Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

Face à la situation compliquée de Nice, l'ex-Rouche Dante pète les plombs

11:20
La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

La fin des Playoffs, une mauvaise idée ? "Nous n'aurons plus jamais un tel suspens"

10:30
1
Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

Après une petite frayeur, Domenico Tedesco était de retour

11:00
Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

Nathan De Cat sera bientôt la vente record d'Anderlecht... si les Mauves trouvent un bon directeur sportif

08:00
La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

La défaite face au Standard aura été fatale à Sven Vandenbroeck

10:01
Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

Coosemans impressionné par un joueur du Club de Bruges: "Un vrai crack"

07:20
"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

"En fait, c'est toujours la même chose dans le championnat belge" : le Club règle ses comptes avec Anderlecht

07:00
4
🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

🎥 Scènes folles au Brésil : bagarre générale et... 23 cartes rouges !

09:32
Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

Saelemaekers a brillé devant sa famille : "Mais ils m'ont demandé de vérifier si le chien allait bien..."

09:00
Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !

Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !

08:30
"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

23:00
3
Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby

Avec un Koni De Winter "somptueux", l'AC Milan s'offre le derby

07:40
La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

22:30
Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve" Interview

Le Standard rêve encore du top 6, mais a frôlé la correctionnelle : "J'ai prié pour qu'une étoile nous sauve"

06:00
1
Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !" Interview

Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !"

23:20
🎥 Allô Rudi Garcia ? Plus appelé chez les Diables depuis deux ans, il inscrit un but somptueux en Bundesliga

🎥 Allô Rudi Garcia ? Plus appelé chez les Diables depuis deux ans, il inscrit un but somptueux en Bundesliga

06:30
L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"

L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"

20:20
6
Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte Analyse

Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte

21:20
Changement gagnant de Wouter Vrancken : Saint-Trond renoue avec la victoire et recolle au Club de Bruges

Changement gagnant de Wouter Vrancken : Saint-Trond renoue avec la victoire et recolle au Club de Bruges

21:15
🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

22:00
Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

20:00
Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

20:31
Son tout premier but depuis le Standard : Kamal Sowah emmène Carl Hoefkens vers un match complètement fou

Son tout premier but depuis le Standard : Kamal Sowah emmène Carl Hoefkens vers un match complètement fou

21:40
Officiel : encore le grand chambardement à l'Ajax, un ancien de Pro League reprend les rênes

Officiel : encore le grand chambardement à l'Ajax, un ancien de Pro League reprend les rênes

21:00
"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

18:00
4
"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

17:30
"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

19:30
5
🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

18:55
Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

17:00
2
Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

19:10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 3-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved