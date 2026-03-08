🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Il y avait un duel entre deux entraîneurs bien connus du football belge en Turquie. Domenico Tedesco l'a emporté de toute justesse face à Thorsten Fink.

Après Domenico Tedesco à Fenerbahçe, c'est Thorsten Fink qui a pris le train en marche en cours de saison pour se relancer en Turquie, du côté de Samsunspor. Les deux compatriotes se retrouvaient aujourd'hui face à face.

C'est Fink qui a célébré le premier, grâce à l'ouverture du score de l'ancien Sérésien Marius Mouandilmadji après dix minutes de jeu. La réplique tout aussi rapide de Matteo Guendouzi n'y a rien changé : Samsunspor a créé la surprise en reprenant directement les commandes, avec un nouveau but de Mouandilmadji (23e, 1-2).

Samsunspor battu sur le gong

Après ces trois buts pour ouvrir la rencontre, les visiteurs ont calmé le jeu. Le marquoir est ainsi resté en l'état jusqu'à la mi-temps, puis jusque dans les tous derniers instants du temps régelementaire. Alors que Fink pensait repartir avec la victoire, un autre ancien de Pro League est venu sauver Tedesco.

Trouvé dans le dos de la défense, Nene Dorgeles (ex-Westerlo) a fait preuve de beaucoup de sang froid pour tromper le portier adverse dans un angle fermé (89e, 2-2). Dans un stade en ébullition, Fenerbahçe a fini par arracher la victoire dans le temps additionnel.

C'est sur corner que la décision est tombée dans le moneytime : le Fener' s'impose 3-2 et reste à quatre points de la première place de Galatasaray. De son côté, Samsunspor reste bloqué en septième position.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Fenerbahce
Samsunspor
Domenico Tedesco

Plus de news

Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !" Interview

Un tournant pour le Standard ? "Nos chances d'être dans le top 6 ? Si on fait 6 sur 6, 10 chances sur 10 !"

23:20
"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

"Face à une équipe qui ne pense qu'à défendre..." : Hans Vanaken n'épargne pas Anderlecht

23:00
La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

La différence entre Besnik Hasi et Jérémy Taravel ? Colin Coosemans reste prudent

22:30
Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte Analyse

Henry Lawrence, buteur décisif pour le Standard : les notes des Rouches, vainqueurs sur le fil à Zulte

21:20
Son tout premier but depuis le Standard : Kamal Sowah emmène Carl Hoefkens vers un match complètement fou

Son tout premier but depuis le Standard : Kamal Sowah emmène Carl Hoefkens vers un match complètement fou

21:40
Changement gagnant de Wouter Vrancken : Saint-Trond renoue avec la victoire et recolle au Club de Bruges

Changement gagnant de Wouter Vrancken : Saint-Trond renoue avec la victoire et recolle au Club de Bruges

21:15
Officiel : encore le grand chambardement à l'Ajax, un ancien de Pro League reprend les rênes

Officiel : encore le grand chambardement à l'Ajax, un ancien de Pro League reprend les rênes

21:00
Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

Sauvé par Lawrence, puis par le VAR, le Standard s'impose sur le gong à Zulte et rêve encore du top 6 !

20:31
L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"

L'égalisation du Club de Bruges aurait-elle dû être annulée ? "Le VAR ne regarde même pas"

20:20
2
Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

20:00
"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

19:30
3
🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

🎥 Un véritable feu d'artifice dans la tribune : l'animation incroyable des supporters du Standard à Zulte

18:55
Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

Stockay balaie le SL 16, Tubize-Braine accroché : les résumés de D1 ACFF

19:10
Déjà 3-0 à la demi-heure : Seraing s'offre sa plus large victoire de la saison contre les Francs Borains

Déjà 3-0 à la demi-heure : Seraing s'offre sa plus large victoire de la saison contre les Francs Borains

18:40
Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !

Mauvaise affaire pour le Standard : Gand se réveille face à Malines et revient dans le top 6 !

18:20
"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

"Il n'a pas impressionné" : Ivan Leko critique la prestation de Nathan De Cat

18:00
3
"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

"On mène deux fois et on ne tue pas le match" : Jérémy Taravel regrette l'occasion manquée à Bruges

17:30
Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

Anderlecht méritait mieux qu'un partage ? Nathan De Cat frustré du résultat face au Club de Bruges

17:00
2
Timothy Castagne doit-il craindre pour son poste avec les Diables Rouges ?

Timothy Castagne doit-il craindre pour son poste avec les Diables Rouges ?

16:40
Tout droit vers le titre : le SK Beveren gagne le derby contre Lokeren

Tout droit vers le titre : le SK Beveren gagne le derby contre Lokeren

16:20
🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

🎥 "Rarement vu un jeune aussi fort depuis Kompany" : Nathan De Cat fait sensation sur les réseaux sociaux

16:00
2
L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

L'effet Taravel ne s'estompe pas : Anderlecht a bien cru aller l'emporter à Bruges !

15:30
"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison

"I'll be back" : présent au Parc Duden, Promise David se livre sur son combat pour la fin de saison

15:00
🎥 Un invité surprise présent lors du choc entre le Club de Bruges et Anderlecht

🎥 Un invité surprise présent lors du choc entre le Club de Bruges et Anderlecht

15:20
"Oh mon Dieu" : Pep Guardiola n'en revient pas après cette action sur Jérémy Doku

"Oh mon Dieu" : Pep Guardiola n'en revient pas après cette action sur Jérémy Doku

14:40
Surprise en D1 ACFF : un ancien coéquipier d'Eden Hazard pourrait investir dans un club

Surprise en D1 ACFF : un ancien coéquipier d'Eden Hazard pourrait investir dans un club

14:20
Stijn Stijnen pousse à nouveau un coup de gueule contre l'organisation du championnat

Stijn Stijnen pousse à nouveau un coup de gueule contre l'organisation du championnat

14:00
Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

Un Belge vit un conte de fées en FA Cup : "Notre mauvais terrain est une arme"

13:30
"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

"Après ce qu'il a fait, quelqu'un comme Marc Overmars ne serait jamais nommé"

13:00
"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

"Je ne peux pas le cacher" : Aleksandar Stankovic s'exprime sur son avenir à Bruges

12:00
"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

"Onze petits garçons arrogants" : un Belge en colère après un match face aux jeunes du PSV

11:30
🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ? Réaction

🎥 "On le voit clairement sur les images" : Christian Burgess méritait-il d'être exclu ?

11:00
6
"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

"La saison commence vraiment pour eux" : un ex-Anderlechtois donne le ton du 'Topper'

10:40
Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

Clap de fin à Namur : le club prend une grande décision en début de Play-Downs

10:20
"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

"Dans l'intérêt du football belge" : le souhait d'une ancienne icône brugeoise à Anderlecht

10:00
Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

Officiel : un Anderlechtois quitte le navire mauve et rejoint Edward Still à Watford

09:40

Plus de news

Les plus populaires

Süper Lig

 Journée 25
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 2-1 Göztepe Göztepe
Besiktas Besiktas 0-1 Galatasaray Galatasaray
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 1-1 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Rizespor Rizespor 1-0 Antalyaspor Antalyaspor
Konyaspor Konyaspor 1-1 Kasimpasa Kasimpasa
Fenerbahce Fenerbahce 3-2 Samsunspor Samsunspor
Eyüpspor Eyüpspor 09/03 Kocaelispor Kocaelispor
Alanyaspor Alanyaspor 09/03 Genclerbirligi Genclerbirligi
Kayserispor Kayserispor 09/03 Trabzonspor Trabzonspor
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved