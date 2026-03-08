🎥 Deux buts dans le moneytime : rencontre d'anthologie entre Domenico Tedesco et Thorsten Fink

Il y avait un duel entre deux entraîneurs bien connus du football belge en Turquie. Domenico Tedesco l'a emporté de toute justesse face à Thorsten Fink.

Après Domenico Tedesco à Fenerbahçe, c'est Thorsten Fink qui a pris le train en marche en cours de saison pour se relancer en Turquie, du côté de Samsunspor. Les deux compatriotes se retrouvaient aujourd'hui face à face.

Marius Mouandilmadji. Assist by Carlo Holse



🇹🇷 Fenerbahçe 0–1 Samsunsporpic.twitter.com/F2k5JilJeM — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 8, 2026

C'est Fink qui a célébré le premier, grâce à l'ouverture du score de l'ancien Sérésien Marius Mouandilmadji après dix minutes de jeu. La réplique tout aussi rapide de Matteo Guendouzi n'y a rien changé : Samsunspor a créé la surprise en reprenant directement les commandes, avec un nouveau but de Mouandilmadji (23e, 1-2).

23’ | Marius Mouandilmadji



Fenerbahçe 1-2 Samsunspor



pic.twitter.com/nXZ9ss0aSb — Atletik 6 (@atletik6tr) March 8, 2026

Samsunspor battu sur le gong

Après ces trois buts pour ouvrir la rencontre, les visiteurs ont calmé le jeu. Le marquoir est ainsi resté en l'état jusqu'à la mi-temps, puis jusque dans les tous derniers instants du temps régelementaire. Alors que Fink pensait repartir avec la victoire, un autre ancien de Pro League est venu sauver Tedesco.





Dorgeles Nene



🇹🇷 Fenerbahçe 2–2 Samsunspor pic.twitter.com/XFolrwV13T — Goal Gallery (@Goalgallery2) March 8, 2026

Trouvé dans le dos de la défense, Nene Dorgeles (ex-Westerlo) a fait preuve de beaucoup de sang froid pour tromper le portier adverse dans un angle fermé (89e, 2-2). Dans un stade en ébullition, Fenerbahçe a fini par arracher la victoire dans le temps additionnel.

Sidiki Cherif



🇹🇷 Fenerbahçe 3–2 Samsunsporpic.twitter.com/3OOldwW6Oq — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 8, 2026

C'est sur corner que la décision est tombée dans le moneytime : le Fener' s'impose 3-2 et reste à quatre points de la première place de Galatasaray. De son côté, Samsunspor reste bloqué en septième position.