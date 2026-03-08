Si ce club de Serie A se manifeste, le Club de Bruges pourrait perdre sa pépite

Nicolo Tresoldi est prêt à quitter le Club de Bruges pour une seule équipe. Bruges pourrait encaisser beaucoup d'argents si ça se concrétise.

Le Club Bruges est actuellement deuxième au classement et peut remercier Nicolo Tresoldi pour ça. L'attaquant de 21 ans impressionne de plus en plus avec les Blauw en Zwart, surtout à domicile. Il vient d'inscrire un doublé contre Anderlect cet après-midi.

Tresoldi se sent bien à Bruges

Plusieurs grands clubs s'intéressent à lui, mais de son côté, il affirme être très heureux au Club de Bruges. Il a rejoint la Venise du Nord l'été dernier pour 7,5 millions d'euros en provenance d'Hanovre 96.

"Je préfère vivre dans la réalité plutôt que rêver. Pour l'instant, je joue pour le Club et je me sens très bien ici. Pour moi, c'est l'endroit parfait", a-t-il expliqué dans une interview accordée ce week-end à Het Laatste Nieuws.

Et si l'AC Milan appelle pour Nicolo Tresoldi ?

Mais que se passerait-il si l'AC Milan venait à l'appeler ? "Oui, quand j'étais enfant, j'étais supporter. Filippo Inzaghi était mon premier idole. Mon père a joué avec lui à l'Atalanta et c'est comme ça qu'on le connaissait un peu. Enfant, j'en ai quelques souvenirs. Plus tard, j'ai revu ses buts plusieurs fois."

"Pour le moment, je veux me concentrer sur le football. On verra bien ce que l'avenir me réserve", explique-t-il, ajoutant qu'il ne pense pas à ce genre de choses.