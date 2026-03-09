Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !

Ils l'ont fait : un Belge et son club de D3 sortent le Sunderland d'Angulo et Talbi !
Photo: © photonews

Exploit majeur en FA Cup : Port Vale, qui lutte pour son maintien en League One (D3) anglaise, a sorti Sunderland au 5e tour de la compétition.

Voilà un pays où la "magie de la Coupe" n'est pas encore une expression usurpée. Chaque année, la FA Cup réserve de belles histoires, son tirage intégral permettant aux petites équipes de malmener les grandes. C'est le cas de Port Vale, lanterne rouge de D3 anglaise.

Au tour précédent, Port Vale a éliminé Bristol City, club de Championship. Déjà un petit exploit, que racontait le Belge Funso Ojo (34 ans), qu'on a brièvement connu à l'Antwerp et au Beerschot par chez nous mais qui a fait la majeure partie de sa carrière aux Pays-Bas et, depuis 2017, en Grande-Bretagne.

Angulo et Talbi éliminés par une D3

Et ce dimanche, c'était match de gala : Port Vale recevait Sunderland, 11e de Premier League. Les Black Cats alignaient notamment Nilson Angulo et Chemsdine Talbi dans le onze de base, et se sont eux aussi faits piéger.

Port Vale, avec Ojo dans le onze de base, a en effet ouvert le score puis tenu bon. Malgré 65% de possession de balle et 7 tirs cadrés, Sunderland n'est pas parvenu à égaliser et prend donc la porte.


La lanterne rouge de League One, qui devrait sauf miracle faire la bascule en League Two, disputera donc... les quarts de finale de la FA Cup. Du bonus, oui, mais les clubs de Premier League sont désormais prévenus...

Funso Ojo

