Officiel : encore le grand chambardement à l'Ajax, un ancien de Pro League reprend les rênes

Photo: © photonews
L'Ajax est en plein marasme. Les Amstellodamois ont à nouveau décidé de changer d'entraîneur, relançant Oscar Garcia sous le feu des projecteurs.

Lorsque John Heitinga a été viré au début du mois de novembre, c'est son adjoint Fred Grim qui a repris les commandes. Mais l'intérim n'aura même pas duré jusqu'en fin de saison. Il faut dire que l'équipe n'avance plus.

Hier, l'Ajax s'est incliné 3-1 sur la pelouse d'une équipe de Groningen pourtant en perdition avant la rencontre. Ce soir, la direction a donc décidé de recentrer Grim sur ses activités au sein du centre de formation.

Une crise très profonde

"Fred et moi avons discuté aujourd’hui de ce qui est le mieux pour le club. Nous avons convenu qu’il fallait changer quelque chose. Il a pris les rênes pendant une période difficile et a fait tout son possible. Nous lui en sommes reconnaissants", explique le directeur technique Jordi Cruijff dans le communiqué officiel.

C'est désormais Óscar García qui est chargé de rectifier le tir. L'ancien entraîneur de Louvain et de Reims n'est arrivé au club qu'il y a un mois pour s'occuper des U21. La promotion aura été rapide.

Sa mission est conséquente : l'Ajax est désormais à...24 points de la première place du PSV et pourrait même être relégué en cinquième position par le NEC Nimègue. Le coup de boost nécessaire pour Jorthy Mokio, Rayane Bounida, Mika Godts et Kasper Dolberg ?

Ajax

