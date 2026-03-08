"Je ne comprends pas" : un ancien arbitre de Pro League choqué par le tacle de Burgess

Est-ce que Christian Burgess a un pass anti carton rouge ? L'ancien arbitre Serge Gumienny ne comprend pas comment il échappe aux sanctions.

Samedi soir, le KRC Genk se déplaçait à l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois ont emporté le match 2-1, un résultat plutôt logique, même si le scénario du match aurait pu être différent.

En seconde période, les Limbourgeois ont obtenu un penalty après une faute grossière de Christian Burgess. Le défenseur central a percuté de plein fouet la cheville de Robin Mirisola, mais il n'a écopé que d'un carton jaune.

Pourquoi cette indulgence ?

Une décision difficile à comprendre pour beaucoup, d'autant plus que la VAR n'est pas intervenue. Pour l'ancien arbitre Serge Gumienny, la faute méritait plus. "Le tacle de Burgess est pour moi l'exemple parfait d'un carton rouge", a-t-il expliqué.

"Il touche son adversaire avec la jambe tendue et le pied en avant au-dessus de la cheville", poursuit-il dans Het Belang van Limburg. Selon lui, le défenseur aurait pu écoper de plusieurs matchs de suspension.

Gumienny se montre aussi très critique envers la situation. "Je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus pour recevoir un rouge. Mais bon, on parle ici de Christian Burgess. L'an dernier, il s'en sortait presque chaque semaine avec ce genre de tacles. Je ne comprends pas qu'il s'en sorte cette fois", conclut l'ancien arbitre.