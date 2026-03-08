Timothy Castagne doit-il craindre pour son poste avec les Diables Rouges ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Timothy Castagne doit-il craindre pour son poste avec les Diables Rouges ?

Timothy Castagne et Fulham ont été éliminés de la FA Cup par Southampton. Les Londoniens ont craqué dans le temps additionnel.

Fulham ne verra pas les quarts de finale de la FA Cup. Le club londonien s'est incliné 0-1 face à Southampton ce dimanche. C'est dans les dernières minutes de jeu que le match a basculé.

Timothy Castagne était titulaire dans la défense de Fulham. Le Diable rouge a livré une prestation solide dans un match où les occasions ont été rares des deux côtés. Le Belge a joué toute la rencontre.

Le ciel est tombé sur la tête des Londoniens alors qu'on se dirigeait vers les prolongations. Dans le temps additionnel, Ross Stewart a transformé son penalty, synonyme de qualification pour les Saints.

Tout miser sur la Premier League

Fulham va devoir se vider la tête et se concentrer sur le championnat. Les Cottagers sont dixième du classement en Premier League avec 40 points. Ils peuvent monter au classement pour décrocher une place qualificative en Europe.

En danger en sélection ?


Mais en dehors de cette élimination, Castagne aura de la concurrence avec les Diables Rouges. Rudi Garcia pourrait essayer de nouvelles choses en défénse lors des matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique à la fin du mois.

